Il mondo della musica in lutto… morto Stefano D’Orazio storico batterista dei Pooh

Oggi la musica italiana è in lutto per la scomparsa di Stefano D’Orazio, lo storico batterista dei Pooh. Si è spento all’età di 72 anni lasciando la moglie Tiziana Giardoni, spossata il 12 settembre 2017. A dare la notizia è stato Bobo Craxi su Twitter, ma poi sono cominciate ad arrivare le conferme ed i messaggi di cordoglio di tanti artisti ed amici increduli per la dipartita di Stefano.

Tra tutti quello di Roby Facchinetti, altro storico componente dei Pook, che scrive: “Due ore fa… era ricoverato da una settimana e per rispetto non ne avevamo mai parlato… oggi pomeriggio, dopo giorni di paura, sembrava che la situazione stesse migliorando… poi, stasera, la terribile notizia. Abbiamo perso un fratello, un compagno di vita, il testimone di tanti momenti importanti, ma soprattutto, tutti noi, abbiamo perso una persona per bene, onesta prima di tutto con se stessa.

Preghiamo per lui. Ciao Stefano, nostro amico per sempre… Roby, Red, Dodi, Riccardo”.