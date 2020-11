Il mistero dell’Ausino sui 40 tamponi positivi poi negativi, Positanonews ha chiesto al Centro Medi di Castellammare

Questo primo pomeriggio l’anteprima di Positanonews alla quale ancora non ci siamo dare risposta. Tutti negativi i dipendenti dell’Ausino che sono risultati positivi ai testi del Centro Medi di Castellammare di Stabia in provincia di Napoli . La Mediterranea Diagnostica, accreditata dall’ASL fra quelle in Campania, ha effettuato i test a brodo dell’unità mobile . Ben 40 dipendenti personale dell’AUSINO, la società che gestisce le risorse idriche in Costiera amalfitana, da Cava de’ Tirreni, e in provincia di Salerno il 26 ottobre sono risultati positivi al coronavirus Covid – 19 . Uno screening che ha visto coinvolte persone in tutta la Costa d’ Amalfi, da Positano, Ravello, Maiori, visto che si occupano di tutto il territorio . Un mistero. E se non fossero stati mai positivi? Per ogni evenienza Positanonews ha contattato il Centro Me.Di. , che conosciamo come struttura seria e professionale, per spiegarci il mistero, il responsabile dovrebbe risponderci domani mattina, questa sera ovviamente non erano disponibili.