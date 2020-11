Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio lancia l’allarme sulla Campania manifestando lo sconcerto per la situazione in cui versano gli ospedali della Regione, dai quali arrivano immagini scioccanti. “La situazione in Campania – afferma il Ministro – è seria. Noi come Governo dobbiamo agire e lo faremo in queste ore. Dire che va tutto bene è disonesto nei confronti dei cittadini. Se ci sono file di 30 ore fuori agli ospedali, morti nei Pronto Soccorso, scene come quelle di ieri all’ospedale Cardarelli, si devono dichiarare le zone rosse”.