IL MILAN VINCE CONTRO PRANDELLI SECONDA SCONFITTA E FIORENTINA IN CRISI

I rossoneri tornano a vincere in casa consolidando il primato in classifica (a +5 da Inter e Sassuolo). Altra vittoria convincente senza Ibra per continuare forse un sogno scudetto.

Risultato sbloccato al 17′ da Romagnoli su corner battuto da Brahim Diaz e spizzato da Kessie, che dopo dieci minuti realizza il 2-0 su rigore. Nel finale del primo tempo l’ivoriano ha l’occasione di raddoppiare dal dischetto ma Dragowski gli nega il 3-0. Secondo ko consecutivo per Prandelli

MILAN-FIORENTINA 2-0