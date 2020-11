IL LICEO PUBLIO VIRGILIO MARONE SI CONFERMA UNA SCUOLA DI ECCELLENZA

Meta, Costa di Sorrento ( Napoli ) . Un orgoglio per la Penisola Sorrentina . L’ultima indagine di Eduscopio 2020-2021, riferita ai dati degli anni scolastici 2014-15, 2015-16 e 2016-17, ha posizionato il Liceo Publio Virgilio Marone tra gli istituti d’eccellenza del napoletano.

Ma cos’è Eduscopio? Si tratta di un portale, nato nel 2014, che si propone di aiutare gli studenti e le loro famiglie nel momento della scelta della scuola dopo la terza media, e che è diventato negli ultimi anni un importante punto di riferimento sia per l’utenza che per le stesse scuole, come dimostrano gli oltre 1,8 milioni di accessi registrati a tutt’oggi.

Esso è finanziato dalla fondazione Giovanni Agnelli e si propone di stilare una classifica annuale dei migliori istituti superiori situati nel raggio di 30 km a partire dal proprio comune di residenza. La graduatoria viene compilata tenendo in considerazione l’indice FGA, un indicatore sintetico che combina medie e percentuali di crediti acquisiti durante il primo anno del percorso universitario.

L’indagine, che quest’anno ha riguardato un campione di 1.275.000 diplomati e di 7.400 scuole, ha confermato il risultato eccellente raggiunto dal nostro Liceo già negli anni precedenti, facendo registrare un’ulteriore crescita: infatti l’indirizzo linguistico del Liceo Virgilio raggiunge il primo posto nella classifica territoriale; il classico si attesta al quarto posto e le scienze umane si collocano tra i primi dieci istituti.

Il punteggio ottenuto dalla scuola è il risultato di un continuo percorso di miglioramento e rinnovamento, volto ad adattare l’offerta disciplinare alla realtà di un contesto socio-economico sempre più dinamico ed esigente.

Ciò che, infatti, caratterizza il Liceo Virgilio e su cui da sempre punta l’instancabile e lungimirante Dirigente Scolastica, prof.ssa Immacolata Arpino, coadiuvata dal suo staff, dall’intero corpo docente e da tutto il personale scolastico, è l’attenzione continua ai processi innovativi, con particolare riferimento alla ricerca di connessioni tra i percorsi disciplinari e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. In questa direzione il Liceo Virgilio si è mosso attivando, già a partire dall’anno scolastico 2018-2019 l’opzione “Liceo Classico Computazionale” seguita nel 2020-2021 dal “Liceo Linguistico Computazionale”, indirizzi che hanno immediatamente riscosso il gradimento dell’utenza. Si tratta di un corso di studi classici/linguistici con l’inserimento di moduli orientati allo sviluppo di conoscenze e di abilità operative nel campo del coding e del pensiero computazionale in cui gli studenti intraprendono un percorso finalizzato alla conoscenza progressiva delle tecniche di programmazione digitale e all’applicazione pratica, alla gestione di dati e alla soluzione dei problemi, competenze sempre più richieste dal mercato del lavoro.

Analizzando i dati dell’indagine Eduscopio e confrontandoli con le esperienze di studenti ed ex-studenti, emergono i fattori che hanno favorito l’affermazione del liceo in rapporto ad una serie di dinamiche virtuose che, partendo dalla realtà territoriale per aprirsi ai più vasti scenari nazionali ed internazionali, consentono agli iscritti ai nostri indirizzi liceali di avere delle solide basi sulle quali edificare il proprio futuro professionale.

Tra i suddetti fattori vi è indubbiamente la cura con cui i docenti si approcciano ai loro allievi, dimostrandosi sempre disponibili a mettere in atto tutte le strategie didattiche possibili per migliorare le loro performance, anche attraverso una ricca offerta di attività progettuali extracurriculari, come ad esempio il progetto “Studiamo insieme” che offre la possibilità di rivedere o approfondire, in orario pomeridiano, argomenti affrontati in classe attraverso il tutoring di insegnanti esperti della materia.

Il Publio Virgilio Marone, inoltre, dato il suo respiro internazionale, fornisce la possibilità di seguire corsi mirati all’acquisizione di certificazioni linguistiche ed informatiche e di partecipare a stage formativi in numerosi Paesi europei ed intercontinentali.

L’educazione alla cittadinanza attiva è, poi, il “filo rosso” che tiene insieme tutti i molteplici aspetti della variegata offerta formativa: sin dal suo primo ingresso nell’ambiente liceale, lo studente viene introdotto in un microcosmo “politico”, che trova la sua massima espressione nell’assemblea, luogo d’incontro di idee e tematiche differenti, e che si sostanzia nella pratica quotidiana del lavoro in aula, sia essa reale che virtuale, come luogo del confronto intergenerazionale, del dialogo, della formazione concepita come preparazione alla vita adulta.

Sono questi gli aspetti fondamentali che rendono la comunità del Virgilio un’agorà stimolante, fondata sul pilastro dell’inclusività, vanto del nostro Istituto, in cui ogni studente, nel rispetto della sua individualità, viene accolto, valorizzato, orientato verso il futuro.

In conclusione, il progetto formativo portato avanti dal liceo Publio Virgilio Marone è sintetizzabile nel termine “educare”: dal latino “ex” (fuori) e “duco” (condurre), esso indica l’attività esercitata dall’educatore che, tramite un processo maieutico di impronta socratica, riesce a individuare e far emergere le doti individuali dello studente.

Alla luce dei dati analizzati, possiamo, non senza un pizzico di orgoglio, delineare il profilo di un istituto di eccellenza sia a livello territoriale che nazionale. Eccellenza in quanto costantemente al passo con le sfide che una società fluida e sempre più esigente pone dinnanzi al sistema scolastico, in vista della formazione di cittadini consapevoli di sé e del contesto socio-economico-culturale in cui si muovono e muoveranno.

Il Publio Virgilio Marone, in sostanza, è un istituto che affronta le sfide che il futuro ci pone e lo dimostra attraverso un’attenzione costante al percorso di ogni singolo studente, nucleo fondante di una società più giusta e sostenibile.