Il gruppo consiliare “Progetto Scala” propone il dilazionamento del pagamento della Tari 2020 in 12 rate

Scala, costiera amalfitana. Il gruppo consiliare “Progetto Scala”, con un post sulla sua pagina Facebook, rende noto che: “In questi giorni sono state consegnate le bollette TARI 2020. La scadenza del primo pagamento è prevista per il giorno 5 novembre 2020. Noi, come gruppo consiliare Progetto Scala, abbiamo proposto il dilazionamento del pagamento, per chi ne avesse bisogno, in 12 rate mensili così da non gravare, in un momento molto delicato, sulle tasche dei nostri concittadini. Per quanto riguarda gli aumenti ne parleremo sicuramente in sedi e tempi diversi.

Ora è giunto il momento di fare azioni concrete ed è proprio in momenti delicati come quello che stiamo vivendo in questi giorni che bisogna mettere in campo tutte le azioni per poter stare ancora più vicino ai nostri concittadini. Auspichiamo in un celere e positivo riscontro, ribadendo, per l’ennesima volta, di essere disponibili a formare un tavolo tecnico per poter discutere e trovare tutte le migliori soluzioni del caso”.