Il giallo sulla morte del 52enne di Corbara a Cava de’ Tirreni: ospedali in tilt per Covid, la Procura indaga

Le indagini della Procura di Nocera Inferiore vertono su omicidio colposo per la morte di Tommaso Di Somma, 52enne di Sant’Egidio del Monte Albino e residente a Corbara. Due medici nel registro degli indagati, dopo che all’uomo – portato in ospedale in seguito ad uno svenimento – era stata somministrata una flebo. Poi, dopo le dimissioni, ha accusato un nuovo malore. La corsa in ospedale a Nocera Inferiore – dov’è stato curato in ambulanza -, dimesso ancora. Poi la morte a Cava de’ Tirreni. Ecco l’articolo di Alfonso T. Guerritore per La Città di Salerno.

L’attività investigativa prende il via dal malore che fu accusato dall’uomo, lunedì scorso, al suo risveglio: mentre preparava il caffè, Di Somma, è svenuto. S’è ripreso facendo colazione e di nuovo ha perso i sensi, per poi essere trasportato in ospedale a Pagani, dopo alcune chiamate a vuoto al 118. A Pagani è stato visitato al punto di primo intervento, con una flebo che gli è stata somministrata affinché s’elevasse la pressione sanguigna. Poi le dimissioni. Una volta in auto, però, Di Somma è svenuto ancora, ed è stato riportato di nuovo in ospedale dalla sorella con l’aiuto di un infermiere, con altri accertamenti e il successivo trasporto al Pronto soccorso dell’ospedale di Nocera Inferiore. La visita tra le pareti del Pronto soccorso, però, non è stata possibile. Il motivo? L’emergenza Covid, che ha paralizzato la sanità di mezzo mondo. Il 52enne è stato visitato in autoambulanza, il medico ha ravvisato un miglioramento e s’è offerto di accompagnare il paziente a casa, ma una volta giunti sul posto, di nuovo, sulle scale Di Somma ha perso conoscenza, cianotico in volto, vomitando. A quel punto l’infermiera del mezzo di soccorso ha praticato un massaggio cardiaco, con il trasporto all’Umberto I di Nocera: la situazione sembrava grave.