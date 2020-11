Il Covid non ferma i falò dell’Immacolata, raid per sottrarre legna tra Castellammare di Stabia e città vicine

Castellammare di Stabia. Si avvicina la festività dell’Immacolata e nella città in tanti non intendono rinunciare al rito dei falò. In questi giorni ci sono numerosi gruppi di giovanissimi che effettuano raid principalmente notturni (contravvenendo quindi al coprifuoco in vigore dalle 22.00) per sottrarre legna in modo indebito, spostandosi anche nella vicina Gragnano. Come riporta “Il Corrierino”, il sindaco di Gragnano Paolo Cimmino ha firmato un’ordinanza con la quale viene vietato il trasporto e l’accensione di pire in legno e altro materiale infiammabile per i prossimi 7 e 8 dicembre. Ma, quando manca oramai una settimana all’Immacolata, sia a Castellammare di Stabia che nelle città vicine è stata già trovate moltissima legna accatastata in diversi quartieri a dimostrazione che, nonostante le misure restrittive di questo periodo, in tanti sono intenzionati a dare vita alla gara dei falò tra i quartieri, diventata negli anni scorsi guerriglia e utilizzata dai clan per mandare messaggi di sfida a pentiti e Stato.