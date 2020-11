IL CORREALE SI RACCONTA. LE PORCELLANE ORIENTALI

Con questi appuntamenti settimanali, cerchiamo di tenere aggiornato il pubblico e i concittadini sorrentini sullo stato dell’arte nel Museo Correale di Terranova, per sopperire a quel contatto fisico,oggi,precluso dall’emergenza sanitaria. Lo stimolo a proseguire in questi racconti è dato anche dalla grande crescita di presenza sui social e dai tantissimi followers che chiedono e si informano. Le volte scorse vi abbiamo parlato di moda, di tessuti e della via della seta sorrentina, oggi invece vi presenteremo della porcellane orientali mai esposte al pubblico. Cosa è successo? Perchè erano conservate?

Grazie alla liberalità del Direttore Filippo Arch. Merola e alla lungimiranza del Presidente della Fondazione Correale Gaetano Mauro, si è avviato un procedimento di schedatura digitale di tutto il patrimonio e controllo dell’inventario, il che richiede, il rimaneggiamento con pazienza e professionalità di ogni singolo pezzo del museo. Il lavoro lo sta eseguendo egregiamente il dott. Andrea Fienga, al quale non sfuggono preziosità particolari, da porre in vetrina.

Le porcellane orientali sono state studiate dal Prof Pierfrancesco Fedi, che in più occasioni è stato al Museo Correale per effettuarne la schedatura. Le pubblicazioni sono :

Riportiamo qui di seguito uno piccolo stralcio del contributo del prof Fedi in Campania e Giappone -:incontri e relazioni

Campania e Giappone: incontri e relazioni

a cura di

GIOVANNI BORRIELLO SILVANA DE MAIO ADOLFO TAMBURELLO

PIERFRANCESCO FEDI

LA PRESENZA GIAPPONESE NEL MUSEO CORREALE DI SORRENTO

Il Museo Correale di Terranova a Sorrento, tra le sue molteplici raccolte, vanta una piccola ma pregevole collezione composta da pezzi provenienti dall’Asia Orientale. Si tratta essenzialmente di porcellane cinesi prodotte, in larga parte per l’esportazione in Occidente, tra i secc. XVI e XVIII, insieme con pochi altri esempi dell’inventiva e dell’alta qualità tecnica delle manifatture della Cina e del Giappone. Quella giapponese è dunque nel Museo una “presenza” che va ricercata tra le numerose porcellane cinesi, oppure riscoperta, come ad esempio nelle opere in lacca che, insieme con altri arredi italiani ed europei, s’incontrano nel percorso di visita delle sale. Non esiste, a tutt’oggi, una pubblicazione monografica sulla collezione orientale, ben nota da tempo agli studiosi del settore;1 tuttavia una consistente selezione delle porcellane cinesi e giapponesi è già stata oggetto di una schedatura scientifica da parte del Museo Nazionale d’Arte Orientale “Giu- seppe Tucci” di Roma2 e un breve articolo, concernente la natura e alcuni aspetti della collezione, è in attesa di essere stampato, nell’ambito della pubblicazione degli Atti del Convegno scientifico in ricordo di Maria Teresa Lucidi, svoltosi alla Sapienza Università di Roma (28-30 maggio 2007).3

La formazione della raccolta orientale (come del resto la gran parte delle collezioni che compongono il nucleo principale del Museo) fu condotta sostanzialmente nella seconda metà dell’Ottocento dai due fratelli Alfredo (1827-1902) e Pompeo (1829-1900) Correale, dell’antica e nobile famiglia tra le più illustri del luogo.4 I due fratelli furono oltretutto a Parigi e Londra nel 1867,5 proprio mentre si configurava la diffusione del fenomeno del Japonisme; eppure la presenza del Giappone nella loro raccolta è decisamente sporadica, anche se non del tutto casuale. Purtroppo, mancando la documentazione sulle acquisizioni delle opere che oggi compongono la collezione, ricostruire le motivazioni delle differenti scelte, il gusto personale di ciascuno dei due fratelli, o anche la presenza di pezzi già appartenenti alla famiglia o a congiunti, è operazione complessa e in larga parte congetturale.6

