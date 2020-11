Il comunicato sui risultati del vaccino Pfizer rilancia il turismo. Una bella notizia per costiera amalfitana e penisola sorrentina

A seguito della buona notizia sui risultati del vaccino anti-Covid prodotto dalla Pfizer in tanti hanno ritrovato la speranza e la voglia di programmare dei viaggi. Ed ovviamente a gioire sono i settori del turismo e della ristorazione. Una notizia che fa ben sperare anche per la costiera amalfitana e la penisola sorrentina, zone ad alta vocazione turistica e che sono in crisi a causa della pandemia. Infatti l’impatto positivo della notizia del vaccino ha interessato anche i flussi di prenotazione verso l’Italia

Dopo l’annuncio dei risultati sul vaccino – come riporta “Marketing Italia” – a Wall Street i titoli delle imprese del travel hanno registrato rialzi in doppia cifra percentuale. Tra i top performer nel settore alberghiero c’è Sotherly Hotel con un +64% ed InnSuites Hospitality che addirittura è arrivata ad un +75%.

Risultati importanti anche per le linee aree, prima tra tutte l’Hawaiian Airlines, le cui azioni hanno segnato un risultato storico +50%, seguite dall’American Airlines che è arrivata ad ottenere un +25%, per poi ripiegare rimanendo comunque sopra il +13%. Grandi guadagni ha registrato pure il gruppo crocieristico Carnival, i cui titoli sono letteralmente schizzati a +31,98%.

Lo studio condotto attraverso la piattaforma Booking.com sulla disponibilità di camere online nel 2021, ha evidenziato come l’effetto psico-emotivo dell’annuncio di Pfizer, abbia concorso a generare un +20% nelle prenotazioni da metà Gennaio ed un +34% se guardiamo l’intero andamento di Febbraio.