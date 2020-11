Ieri “Autumn in New York“ stasera Elle e L’uomo delle Stelle

Ieri ha tenuto banco su Su Rai1 il film di Joan Chen “Autumn in New York“, con Richard Gere e Winona Ryder.

Will Keane è un ristoratore di New York di mezza età, un donnaiolo incapace di legarsi sentimentalmente.

Un giorno conosce la giovane Charlotte Fielding, figlia di una sua vecchia fiamma. Charlotte è uno spirito libero e ama la vita.

Film Stasera in TV di Oggi Domenica 29 Novembre 2020. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Elle, L’armata Brancaleone, Johnny Stecchino, Cape Fear, L’uomo delle stelle, Bone Tomahawk, La mafia uccide solo d’estate, World War Z, Amore senza confini – Beyond Borders.

Miglior Film in TV oggi in prima serata

Elle: stasera in tv su Rai 4 alle 21.20

(Drammatico, Thriller, 2016, durata: 130 Min)

Un film di Paul Verhoeven con Isabelle Huppert, Christian Berkel, Anne Consigny, Virginie Efira, Charles Berling, Laurent Lafitte, Vimala Pons e Jonas Bloquet.

Trama del Film Elle: Il film segue le vicende di Michèle, una donna che sembra indistruttibile all’apparenza. Michèle gestisce la sua vita privata proprio come quella lavorativa, in cui è a capo di una grande società produttrice di videogiochi. Quell’esistenza nella quale la donna esercita controllo su tutto con pugno di ferro viene stravolta una notte, quando viene aggredita e violentata in casa da un misterioso sconosciuto, il cui viso è coperto da un passamontagna. Michèle, che non si fida dei media e dei giornalisti, decide di non sporgere denuncia e di occuparsi in prima persona delle indagini per risalire all’identità dell’aggressore. Ben presto la ricerca si fa ossessiva, culminando con la scoperta che tanto desiderava fare. A quel punto, però, tra Michèle e l’aggressore viene a crearsi un gioco molto strano, basato su un meccanismo curioso e pericoloso che potrebbe sfuggire loro di mano in qualunque momento con conseguenze devastanti per entrambi.

Film da non perdere questa sera in TV:

L’armata Brancaleone, in onda alle 21.10 su Rai Movie : film commedia del 1966 di Mario Monicelli, con Vittorio Gassman, Catherine Spaak, Gian Maria Volonté, Maria Grazia Buccella, Barbara Steele, Enrico Maria Salerno, Carlo Pisacane, Folco Lulli e Ugo Fangareggi.

Johnny Stecchino, in onda alle 21.25 su Rete 4 : film commedia del 1991 di Roberto Benigni, con Roberto Benigni, Paolo Bonacelli, Nicoletta Braschi, Ivano Marescotti, Franco Volpi, Ignazio Pappalardo, Alessandro De Santis, Domenico Minutoli, Sal Borgese, Sal Scallia, Loredana Romito, Giulio Donnini, Carlo Amedeo Mangiù e Giorgia O'Brien.

Cape Fear, in onda alle 21 su Iris : film thriller drammatico del 1991 di Martin Scorsese, con Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange e Juliette Lewis.

L'uomo delle stelle, in onda alle 21 su Cine34 : film del 1995 di Giuseppe Tornatore, con Sergio Castellitto, Tiziana Lodato, Leopoldo Trieste, Leo Gullotta, Franco Scaldati, Nicola Di Pinto, Tony Sperandeo, Tano Cimarosa, Simona Merito, Clelia Rondinella, Jane Alexander, Salvatore Billa, Costantino Carrozza e Tony Palazzo.

World War Z, in onda alle 21.20 su Italia 1 : film azione, horror e fantascienza del 2013 di Marc Forster, con Brad Pitt, Mireille Enos, Eric West, Matthew Fox, James Badge Dale, David Morse, Elyes Gabel, Michiel Huisman, David Andrews, Trevor White, Sterling Jerins, Daniel Newman, Nikola Djuricko e Pierfrancesco Favino.

Bone Tomahawk, in onda alle 21.20 su Cielo : film western horror del 2015 di S. Craig Zahler, con Kurt Russell, Patrick Wilson, Matthew Fox, Richard Jenkins, David Arquette, Lili Simmons, Evan Jonigkeit, Sid Haig e Sean Young.

: film western horror del 2015 di S. Craig Zahler, con Kurt Russell, Patrick Wilson, Matthew Fox, Richard Jenkins, David Arquette, Lili Simmons, Evan Jonigkeit, Sid Haig e Sean Young. La mafia uccide solo d’estate, in onda alle 21.30 su Rai Storia: film commedia del 2013 di Pif, con Pif, Cristiana Capotondi, Ninni Bruschetta e Claudio Gioè.

Altri film da vedere questa sera in TV:

Sara e Marti – Il Film, in onda alle 20.40 su Rai Gulp : film commedia del 2019, con Aurora Moroni, Chiara del Francia, Antonio Nicotra, Gabriele Badaglialacqua, Luigi De Giuseppe, Guido Laudenzi, Federico Pellitteri e Leonardo Decarli.

Quella nostra estate, in onda alle 21.05 su TV2000 : film commedia del 1963 di Delmer Daves, con Henry Fonda, Maureen O'Hara, Wally Cox e Donald Crisp.

Un misterioso Babbo Natale, in onda alle 21.10 su La5 : film sentimentale, family del 2013 di Peter Sullivan, con Tatyana Ali, Bill Cobbs, Lamorne Morris, Jordin Sparks, Ernie Hudson, Della Reese, Jay Ellis, Levi Fiehler e Denise Boutte.

Amore senza confini – Beyond Borders, in onda alle 21.10 su Paramount Network : film drammatico, sentimentale del 2003 di Martin Campbell, con Angelina Jolie, Clive Owen, Teri Polo, Noah Emmerich, Yorick van Wageningen, Linus Roache, Timothy West, Kate Trotter, Jonathan Higgins, John Gausden, Isabelle Horler, Kate Ashfield, Jamie Bartlett, Burt Kwouk e Teerawat Mulvilai.

Amore e tacchi alti, in onda alle su Rai Premium : film commedia del 2017 di Neelesha Barthel, con Lisa Martinek, Thomas Heinze, Peter Jordan, Rafael Gareisen, Anna Herrmann, Pia Mechler e Nadine Wrietz.

: film commedia del 2017 di Neelesha Barthel, con Lisa Martinek, Thomas Heinze, Peter Jordan, Rafael Gareisen, Anna Herrmann, Pia Mechler e Nadine Wrietz. Programmato per uccidere, in onda alle 21 su 20: film d’azione poliziesco del 1990 di Dwight H. Little, con Steven Seagal, Jeffrey Anderson Gunter, Wallace Basil, Earl Boen, Gary Carlos Cervantes, Elizabeth Gracen, Terri Ivens, Al Israel, Danielle Harris, Matt Levin, Wayne Montanio, Justin Murphy, Joanna Pacula, Michael Ralph, Joe Renteria, Elena Sahagun e Danny Trejo.

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV

