Idea Comune a Maiori “Alberghi per ricovero pazienti Covid e per le quarantene. Screening a tutti”

Le proposte di Idea Comune la lista di opposizione guidata da Salvatore della Pace a Maiori in Costiera amalfitana . La cittadina con il maggior numero di contagi da coronavirus covid-19 della Costa d’ Amalfi.

Al Sindaco del Comune di Maiori

Il gruppo “Idea Comune” da il suo contributo di osservazioni e idee in merito all’emergenza Covid-19:

1) Considerata la presenza in tutto il territorio di strutture ricettive alberghiere, ci sembra opportuno valutare e proporre la possibilità di adibirne alcune, a strutture di ricovero per pazienti Covid-19″.In tali strutture, che potrebbero essere presidiate da infermieri territoriali, in collaborazione con un medico delle Usca, potrebbero essere accolti I pazienti Covid-19 che richiedano un controllo clinico stretto, ma non ancora candidati a ricovero ospedaliero, come pure i soggetti positivi a Covid-19 in cui può essere problematico l’isolamento domiciliare che si sta dimostrando un problema sempre più importante. Qualora risultasse oltremodo complicato reperire strutture da adibire a ricovero pazienti Covid-19 chiediamo che la Conferenza dei Sindaci e l’ASL di competenza valuti di utilizzare il presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello quale DAY hospital per pazienti covid 19.

2) Si propone che l’intera popolazione maiorese venga immediatamente sottoposta – anche attraverso una convenzione con laboratori privati certificati – ad uno screening di tamponi al fine di individuare eventuali cluster di positivi sintomatici e asintomatici, considerato che allo stato attuale le incertezze dovute alle tempistiche creano enormi disagi a tutta la cittadinanza.

3) Applicazione di criteri e metodologie oggettive nella verifica di soggetti risultati positivi e che si sottopongono alla fine della quarantena alla verifica di nuovi tamponi.

4) Istituzione di un Numero Verde Comunale (con operatori della protezione civile sperando anche nell’ausilio/aiuto di medici, anche in pensione) a servizio dei cittadini, il Comune deve venire incontro alle esigenze di tutte quelle famiglie che necessitano di supporto concreto durante il periodo dell’isolamento domiciliare. E’ ingiustificato ed ingiustificabile oltreché non corrispondente ad alcun parametro sanitario che chi è attualmente sottoposto ad isolamento domiciliare venga completamente abbandonato a sé stesso, senza ricevere comunicazioni e supporto da nessuno; né dal Comune, né dall’ASL.

5) In considerazione dell’eccezionale condizione di pandemia da Covid-19 e dei conseguenti effetti sulle attività economiche prevedere con effetto immediato agevolazioni di tutti quei tributi locali (quali TARI, COSAP ed altre) a favore di tutte le utenze non domestiche (cioè commerciali) le cui attività sono state sottoposte nell’anno 2020 a sospensione da provvedimenti governativi/regionali/comunali

6) In riferimento all’ordinanza sindacale n° 106 del 02/11/2020 che ha disposto l’obbligo di sottoporre ad esame sierologico con cadenza di dieci giorni tutte le persone che a diverso titolo prestano servizio presso il cantiere e di esibire ai richiedenti organi preposti al controllo idonea certificazione risalente a non oltre 10 giorni antecedenti la data del referto di laboratorio.

Pur condividendo i contenuti cautelativi dell’ordinanza, non riteniamo corretto far ricadere i costi di tale misura esclusivamente sulle imprese per cui si propone che il Comune si faccia promotore di convenzioni con laboratori clinici al fine di concordare con gli stessi un prezzo calmierato dei test sierologici.

7) Immediato inserimento nel c.o.c. comunale (centro operativo comunale) di figure professionali esperte nel settore assistenziale – sanitario.

Ci auguriamo che l’amministrazione valuti attentamente queste proposte affinché i cittadini maioresi ricevano con chiarezza il massimo supporto in questo difficile momento.

Speriamo convintamente che l’amministrazione accolga questi suggerimenti proprio perché in questo momento le polemiche possono apparire sterili e inconcludenti.

Salvatore Della Pace

Marco Cestaro