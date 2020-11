I rossoneri non si fermano e vanno avanti (Audio)

Il direttore sportivo Amodio: “si stanno allenando con la speranza di ritornare a giocare”, intanto si è disputato il recupero tra l’Audace Cerignola ed il Portici

Sorrento – La squadra rossonera va avanti nei suoi allenamenti e non si ferma anche nel lockdown.

“Si stanno allenando con la speranza di ritornare a giocare”, queste le speranzose parole del direttore sportivo Antonio Amodio, si ci sta calcando il manto erboso del campo Italia anche se in questo momento manca quell’obiettivo di disputare la gara domenicale.

Ma come lo stesso ds Amodio sottolinea che “sono tutti giocatori professionisti che svolgono il loro lavoro e non ci sono problemi”, il problema e quello del lockdown perché “i calciatori devono partire e compilare l’autocertificazione e via dicendo”. Insomma mai come ora si ci deve stringere i denti ed andare avanti, e lavorare con “la speranza di ritornare a giocare il prima possibile”.

Intanto nella giornata del 15 novembre si è disputato il recupero tra l’Audace Cerignola ed il Portici, hanno vinto i pugliesi con il risultato di 2-0, e cancellano lo zero nella casella delle vittorie.

Audio dell’intervista su: https://www.facebook.com/messages/t/giuseppe.spasiano.10

GiSpa