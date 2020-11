Tragedia immane per il mondo del calcio e non solo. Secondo il quotidiano argentino Clarín, infatti, Diego Armando Maradona ci lascia in un dolore immenso.

“El pibe de oro” ha subito nella mattina di questo mercoledì un arresto cardiocircolatorio nella casa del quartiere di San Andrés, nel comune di Tigre.

Notizia ancora in corso di accertamento, come riportato anche da SkyTg 24.