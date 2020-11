I grafici realizzati da Domenico Cinque sull’andamento dei contagi in Campania. Tendenza al calo della curva

Riportiamo il grafico – pubblicato dal carottese Domenico Cinque sulla sua pagina Facebook – che mostra l’andamento dei nuovi positivi in Campania. Non si tratta del dato giornaliero, ma la media quotidiana dei sette giorni precedenti in modo da non avere picchi o cali repentini dovuti al numero di tamponi effettuati. Sembra consolidarsi una tendenza al calo della curva, sono infatti sei giorni consecutivi che la media così calcolata è in calo. Un piccolo segnale positivo per la nostra regione che speriamo sia confermato nei prossimi giorni. Ci sono anche altri segnali positivi per la nostra regione come la decrescita negli ultimi 15 giorni della media calcolata come sopra della percentuale di positivi su casi testati e il numero di ricoverati in terapia intensiva che sembra stabilizzarsi (i relativi grafici in calce all’articolo).