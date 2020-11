I campioni dello sport salutano Maradona

La perdita di una persona unica ed amata come Maradona ha unito il mondo intero in un grande dolore. Ecco alcuni post pubblicati da alcuni personaggi per salutare il Dio del Calcio:

Mister Gennaro Gattuso: “Ho l’onore di vedere giocare i miei ragazzi su quel campo che fu del numero 10 per eccellenza. Sei e sarai per sempre il simbolo della città di Napoli. Buon viaggio Diego. Dio è tornato in cielo!”.

“Dal primo giorno in cui sei arrivato nella nostra amata Napoli, sei diventato un Napoletano doc. Hai dato tutto per la tua gente, hai difeso questa terra, l’hai amata. Ci hai regalato la gioia, i sorrisi, i trofei, l’amore. Sono cresciuto sentendo i racconti della mia famiglia sulle tue gesta, vedendo e rivedendo le tue infinite partite. Sei stato il più grande giocatore della storia, sei stato il Nostro Diego. Ho avuto la fortuna di incontrarti, parlarti, conoscerti e non ti nego che mi tremavano le gambe. Per me hai sempre avuto belle parole, parole di conforto che non potrò mai dimenticare e che custodirò per sempre dentro di me. Da tifoso, da Napoletano, da Calciatore: Grazie di tutto D10S. Ti ameremo per sempre”, le parole di capitan Insigne.

Il N14 azzurro Dries Mertens, invece, l’ha salutato così: “Quando 7 anni fa mi hanno proposto di firmare per il Napoli , il mio pensiero é subito andato alle magie che ti ho visto fare in maglia azzurra…se negli ultimi anni il mio nome é stato messo vicino al tuo mi scuso, perche non potrò mai essere alla tua altezza, quello che hai fatto per la « nostra » citta’ resterà per sempre nella storia. Da domani indossare la maglia azzurra sara’ una responsabilita maggiore. Ciao idolo é stato un orgoglio conoscerti”.

Pelè: “E’ triste perdere amici in questo modo. Sicuramente un giorno giocheremo a calcio insieme in cielo”. “Io ho perso un caro amico, e il mondo ha perso una leggenda. C’è molto di più da dire, ma per adesso possa Dio dare forza alla sua famiglia”.

Ecco il tweet di Leo Messi: “Un giorno molto triste per tutti gli argentini e per il calcio. Ci lascia ma non se ne va, perché Diego è eterno. Mi rimangono tutti i momenti belli vissuti con lui, voglio cogliere l’occasione per inviare le mie condoglianze a tutta la sua famiglia e ai suoi amici”.

Il ricordo di Zlatan Ibrahimovic: “Maradona non è morto, è immortale. Dio ha dato al mondo il miglior calciatore di tutti i tempi. Vivrà per sempre”.



Il messaggio su Instagram di Francesco Totti: “Hai scritto la storia del calcio… Ciao Diego”.

“Cosa mi mancherà di Maradona? Niente, perché i tanti ricordi che ho di lui sono ancora molto vivi. Per me Diego non è morto… Non c’è più, ma vive e vivrà sempre per quello che ha dato al Napoli e ai tifosi napoletani” il ricordo commosso di Corrado Ferlaino, presidente del Napoli campione d’Italia nel 1987 e 1990″.

“Saluta Maradona anche Valentino Rossi: “Ciao Diego, mago della pelota”.