Housing sociale a Sant’Agnello: in corso la protesta per chiedere alla procura di chiudere le indagini

A Sant’Agnello è in corso la protesta delle 53 famiglie dell’housing sociale di via monsignor Bonaventura Gargiulo per chiedere alla Procura di Torre Annunziata di chiudere le indagini.

Considerato che sono trascorsi cinque anni di indagini e perizie concluse con pareri favorevoli, le famiglie hanno lanciato un appello attraverso la propria pagina Facebook: “Sabato (7 novembre) alle ore 10,00 unitevi a noi per chiedere alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata la chiusura delle indagini!!! Tante volte ci avete chiesto come aiutarci è questo il momento! Unitevi a noi! Aiutateci ad ottenere giustizia! Ore 10,00 via Monsignor Bonaventura Gargiulo, Sant’Agnello”.

Il grido d’allarme arriva da coloro che si sono aggiudicati gli appartamenti finiti sotto sequestro la scorsa primavera, messi sotto chiave poche ore prima della consegna. Da quel giorno, le famiglie – che hanno anticipato il pagamento di una caparra oltre a impegnarsi per gli arredamenti – stanno vivendo un vero e proprio incubo. Paure e preoccupazioni acuite anche dalla pandemia. Come andrà a finire questa terribile vicenda? Nel frattempo, siamo vicini alle famiglie.