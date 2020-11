Dura stoccata di Gonzalo HIGUAIN a Ronaldo

Pipita, nonostante abbia giocato con il fuoriclasse portoghese sia al Real Madrid che alla Juve in un’intervista a ESPN stila la lista dei tre migliori calciatori al momento in circolazione e, sorprendentemente, lascia fuori CR7. Non c’è posto per il cinque volte Pallone d’Oro, ma nemmeno per il connazionale Lionel Messi.

Higuain “boccia” CR7: la lista del Pipita

L’argentino è chiaro: “Lewandowski, Haaland e Benzema sono i migliori per me adesso.

Karim è nell’élite del calcio da 12 anni. Lewandowski segna ovunque. E Haaland è una grande promessa, è un grande attaccante.

Nella storia abbiamo avuto attaccanti come Suarez, Lewandowski, Cavani, Benzema, David Villa e il migliore è Ronaldo, il Fenomeno. Ho sempre voluto essere come lui e ho cercato di copiarlo”. Poi, nonostante l’abbia lasciato fuori spende parole al miele anche per Lionel Messi:

“Beh, è magico. Tutto per lui sembra naturale. È nato così, Leo fa tutto senza sforzo. Questo è ciò che lo rende unico”.