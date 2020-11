Guida Michelin 2021: le stelle della Costa d’Amalfi

È stata presentata oggi mercoledì 25 novembre la Guida Michelin Italia 2021. Esaminiamo la situazione in Campania e in particolare in Costiera amalfitana. Tre i nuovi ristoranti con una stella per la Campania: Relais Blu di Massa Lubrense (chef Alberto Annarumma), Re Santi e Leoni di Nola (chef Luigi Salomone) e Lorelei di Sorrento (chef Ciro Sicignano).

Due le mancate conferme di stella: Il Riccio di Capri e Casa del Nonno 13 di Mercato San Severino. Locanda Severino di Caggiano è in fase di trasferimento. Tra entrate e uscite la situazione della Campania resta così invariata, 38 ristoranti con una stella e 6 ristoranti con due stelle Michelin.

Don Alfonso 1890 di Sant’Agata sui Due Golfi ha conquistato anche la nuova stella Verde, che premia gli indirizzi che hanno dimostrato una particolare attenzione al tema della sostenibilità.

Tra i ristoranti della Costa d’Amalfi confermano la stella: ristorante Glicine dell’Hotel Santa Caterina di Amalfi, sempre ad Amalfi La Caravella, il Refettorio di Conca dei Marini, Il Faro di Capo d’Orso di Maiori, Zass dell’Hotel San Pietro di Positano, La Serra a Positano, Il Flauto di Pan a Ravello e Rossellinis sempre a Ravello,

Ecco l’elenco completo dei ristoranti stellati in Campania.

L’Olivo** – Anacapri/Capri (NA)

Glicine – Amalfi (SA)

La Caravella dal 1959 – Amalfi (SA)

Caracol – Bacoli (NA)

Taverna Estia** – Brusciano (NA)

Osteria Arbustico – Capaccio/Paestum (SA)

Le Monzù – Capri (NA)

Mammà – Capri (NA)

Le Colonne – Caserta (CE)

Piazzetta Milù – Castellammare di Stabia (NA)

Il Refettorio – Conca dei Marini (SA)

Il Papavero – Eboli (SA)

Danì Maison** – Ischia (NA)

La Tuga – Ischia (NA)

Indaco – Lacco Ameno/Ischia (NA)

Il Faro di Capo d’Orso – Maiori (SA)

Quattro Passi** – Marina del Cantone/Massa Lubrense (NA)

Taverna del Capitano – Marina del Cantone/Massa Lubrense (NA)

Relais Blu – Massa Lubrense (NA) [new]

Il Comandante – Napoli

George Restaurant – Napoli

Palazzo Petrucci –- Napoli

Veritas – Napoli

Re Santi e Leoni – Nola (NA) [new]

Le Trabe – Paestum (SA)

President – Pompei (NA)

La Serra – Positano (SA)

Zass – Positano (SA)

Sud – Quarto (NA)

Il Flauto di Pan – Ravello (SA)

Rossellinis – Ravello (SA)

Re Maurì – Salerno (SA)

Don Alfonso 1890** – Sant’Agata sui Due Golfi (NA)

Don Geppi – Sant’Agnello (NA)

Il Buco – Sorrento (NA)

Lorelei – Sorrento (NA) [new]

Terrazza Bosquet – Sorrento (NA)

Krèsios – Telese (BN)

Locanda del Borgo – Telese (BN)

Josè Restaurant -Tenuta Villa Guerra – Torre del Greco (NA)

Oasis – Sapori Antichi – Vallesaccarda (AV)

Torre del Saracino** – Vico Equense/Marina d’Aequa (NA)

Antica Osteria Nonna Rosa – Vico Equense (NA)

Maxi – Vico Equense (NA)

Non confermano la stella:

Il Riccio – Capri/Anacapri (NA)

Casa del Nonno 13 – Mercato San Severino (SA)

Qui l’elenco completo delle stelle Michelin Italia 2021: https://guide.michelin.com/it/it/notizia/news-and-views/la-guida-michelin-italia-2021-tutte-le-sue-stelle

Fonte: All’assaggio.