Greta a Trump: rilassati Donald!

Stoccolma – Si dice che la vendetta è un piatto che va mangiato freddo, così Greta Thunberg, che da Donald Trump era stata licenziata in malo modo a New York, quando l’attivista svedese aveva manifestato contro i i cambiamenti climatici, ed era stata invitata dal tycoon usa a “rilassarsi“, oggi replica al tweet dell’ormai ex inquilino della Casa Bianca che chiede di ricontare tutto, con una frase altrettanto acida, invitando a sua volta The Donald ad andare al cinema con un amico così da rilassarsi.

di Luigi De Rosa

Il tweet di Donald Trump

“È così ridicolo. Greta dovrebbe lavorare sul suo problema di gestione della rabbia, e poi andare a vedere un bel film vecchio stile con un amico! Rilassati Greta, rilassati!”.

La replica di Greta Thunberg

“È così ridicolo. Donald dovrebbe lavorare sul suo problema di gestione della rabbia, e poi andare a vedere un bel film vecchio stile con un amico! Rilassati Donald, rilassati!”

