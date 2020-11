“Grazie Diego”! Un saluto da Capri: Silvio Staiano gli dedica la sua ultima creazione.

Silvio Staiano, gli dedica la sua ultima creazione tutta azzurra:

“Solo un “Grande Amore” può vivere in eterno e non sarà la Morte a porre fine all’immensa Passione che lo ha generato, che resterà immutata nel Tempo”. Grazie Diego! T’amerò per sempre!

“Dopo tre giorni in cui son rimasto in silenzio, non trovando parole adeguate, ho voluto esprimere i miei sentimenti attraverso frasi di gratitudine dipinte sulle nostre scarpe. Grazie per averci fatto sognare prima, ed insegnato poi che anche i sogni si possono realizzare”.

E ieri forse, è stato l’azzurro Cielo terso che inondava le strade di Capri, lo stesso che da sempre accompagna il nome della nostra Isola, a stimolare l’estro dell’artista, Patrizia Costante, che ha voluto disegnare questa scarpa speciale sulla terrazza di Punta Tragara, per trasformare in creatività la sua ispirazione ed immortalare con pennelli e colori l’omaggio all’immenso protagonista di un sogno che si è avverato per chi ha il cuore azzurro, come azzurra è la nostra Isola.

Ed è per questo che da Capri si alza l’ultimo coro:

“Grazie Diego”!