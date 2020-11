Grave disagio a Piano di Sorrento, centinaia di famiglie senza internet da venerdì: “Sindaco intervieni!”

Piano di Sorrento. Una situazione veramente disastrosa. Da venerdì sera, dopo alcuni lavori, centinaia di famiglie sono senza internet e linea telefonica in zona Cavone e Trinità. Anche questa mattina le telefonate che noi di Positanonews abbiamo ricevuto sono innumerevoli. Le mamme sono disperate perché nessuno dei loro figli può collegarsi e fare le lezioni a distanza. Il diritto allo studio non può essere negato in questo modo! Non solo bambini, un danno enorme anche a tutti quegli anziani che in questo modo non possno mettersi in contatto con nessuno per essere assistiti.

Come detto, tale situazione va avanti ormai da 3 giorni. Sono tante le lamentele anche sui social network. L’appello al sindaco Vincenzo Iaccarino è solo uno: “Intervieni, fai qualcosa! Non possiamo stare così!”. Non siamo a conoscenza di cosa possa aver causato il disservizio. Intanto è un vero disagio con la recente istituzione della zona rossa e l’impossibilità di uscire di casa, lavoratori in smart working, bambini e ragazzi impegnati con la didattica a distanza.

Ecco qualche commento su FB sotto un post di Iaccarino: “Sig Sindaco da venerdì sera alcune zone di Piano sono senza internet e senza linea telefonica. I nostri figli devono dare la Dad la prego di sollecitare per la risoluzione bdel guasto“.