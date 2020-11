Grande piccola Italia Under 21.

I diavoletti di Nicolato non solo vincono ma stravincono contro i pari età svedesi vendicando in parte la sventurata sfida di due anni fa. Vincono strameritando e confermando tutto quello di buono che è stato fatto fin ‘ora. In pratica Nicolato con questi ragazzi che ha lanciato nell’under 17 sta dando soddisfazioni che fino ad esso erano venute mene. La sfida è equilibrata fino a quando l’ Italia non passa in vantaggio con un bel tiro di Maleh che gonfia la rete svedese. Nel secondo tempo si scatena l’ Under 21.Ancora Raspadori al 48’ con un tiro da lontano. La Svezia accorcia le distanze al 49 Karlsson con un altro tiro da lontano. Ancora l Italia con Raspadori che scambia con Scamacca e segna. 3-1. Il 4-1 arriva con Scammacca che dopo un assist di Raspadori in contropiede batte il portiere della Svezia. 4-1 Gioco partita e qualificazione e aspettando nazionale maggiore è un buon viatico.