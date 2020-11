Gori distacchi di acqua per utenti morosi in penisola sorrentina, nessuna pietà per la crisi per il Covid

Riceviamo e pubblichiamo dalla costa di Sorrento ( Napoli ) . Son un cittadino e utende Gori e non capisco perchè la società sta facendo distacchi acqua massiccia per utenti morosi. Daccordo che l’acqua bisogna pagarla ma perchè in quasti periodi in cui la gente ha piu bisogna di acqua per pulizia personale ed altro, poi togliete l’acqua sapendo che erano morosi anche l’anno scorso. Perchè proprio di questi periodi? Mistero

In questo momento di sofferenza per il lockdown parziale dovuto al coronavirus Covid-19 ci dovrebbe essere maggiore comprensione