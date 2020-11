Go Biden. GLi auguri al Presidente degli Stati Uniti d’ America da Positanonews, ti aspettiamo qui a Positano, in Costa d’ Amalfi , a Sorrento , nel Cilento, in Campania, aspettiamo i nostri amici americani in Italia, presto avrà fine tutta questa pandemia e il Covid sarà un ricordo. Dio Benedica l’America e il Mondo e tutti gli uomini di buona volontà America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.