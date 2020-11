“GLI AMICI DELLA QUINTA B” sono vicini a Martino Pollio per la perdita del fratello Tonino

Passa parola e tam-tam di dolore con costernazione nel gruppo degli ex ragazzi della quinta B Bixio 1965. A questo club appartiene Martino Pollio e tutti gli ex studenti del Nautico della 5 B 1965-66, sono costantemente in contatto sui social e si incontrano ogni anno per festeggiare l’anniversario scolastico , che è diventato con l’andare degli motivo di incontro di vita. Antonino nell’ultimo incontro si è prodotto per il buon andamento della serata ed era diventato uno del club. Questi ex ragazzi, sparsi per l’Italia e qualcuno addirittura in America, hanno incaricato Positanonews di farsi portavoce, in tempo di covid, e trasmettere il fraterno abbraccio di tutti i compagni e la solidarietà in questo momento di dolore.

Ambrogio Coppola, Michele Cafiero, Luigi Guida, Salvatore De Martino, Raffaele Pollio, Mario Savarese, Ciro D’Angelo, Antonio Malinconico, Renato Maresca, Stefano Scarpati, Vincenzo Cardillo, Oderisio Cocurullo, Pietropaolo Iaccarino, Giuseppe Mirone, Gianni Rossi, Franco Mauro