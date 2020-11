Giuseppe Gagliano della Confcommercio Campania e l’importanza della ripresa dei lavori di ampliamento dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi

Giuseppe Gagliano, Presidente del Mandamento Metropolitano di Salerno presso Confcommercio Campania, attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook esprime il proprio pensiero sulla ripresa dei lavori di ampliamento dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi: «In questo periodo assai burrascoso l’attenzione di tutti è sulla situazione difficile, su un’economia precaria e fragile, sulla necessità di non lasciare nessuno indietro. Ma, seppur in uno scenario così complesso, c’è spazio anche per note che sono decisamente di buon auspicio. È ufficiale la notizia che finalmente si potranno riprendere i lavori di ampliamento dell’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi. Un tassello importante per rendere ospitalità e bellezza, l’ideale che ci guida in Federalberghi Salerno dall’inizio del mio mandato, una prospettiva sempre più concreta. Un tassello che metterà alla prova la maturità del settore e farà emergere la necessità di investire ancora di più sul nostro comparto, sulla professionalità e la competenza di tutti gli operatori coinvolti a vario livello.

So bene che può sembrare un miraggio, quando ancora in molti si stanno leccando le “ferite”, sono ben consapevole che tanto ancora c’è da fare, ma come diceva il grande Eduardo “Adda passà a nuttata”. Sarò un inguaribile ottimista, ma già vedo piccoli segnali di un futuro migliore».