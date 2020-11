Giuntoli:” Mario Rui e Ghoulam mandati in tribuna per questo motivo!”

Giuntoli ha spiegato i motivi per cui Mario Rui e Ghoulam sono andati in tribuna

Come mai questa scelta di mandare i due terzini sinistri in tribuna?

No li ha visti sul pezzo Sono stati poco attenti e poco svegli negli allenamenti Li ha visti non concentrati e li ha mandato in tibuna. Ha confrontato i dati sul GPS e poi li ha confrontati con quello degli allenamenti

La scelta può essere legata alla brutta prestazione del primo tempo di Rijeka?

Può essere Veniamo da un gara dove abbiamo toppato il primo tempo e poi nel secondo tempo abbiamo giocato bene. Il mister è esigente ed è giusto che sia così. Il mister Vuole tutti sul pezzo. Non li ha visti sul pezzo e ha deciso di farli riposare – spiega a ‘Sky Sport’ – Erano poco attenti e brillanti nella rifinitura e lui ha preso questa decisione. Lui incrocia i dati dell’allenamento e li ha visti non così concentrati. Veniamo da una gara particolare, abbiamo sicuramente toppato il primo tempo e fatto molto meglio nel secondo. Questi alti e bassi dobbiamo limitarli. Sarà un problema di testa, l’allenatore cerca di agire come meglio crede e ha preso questa decisione”. Clicca qui per nuovi dettagli.

