Giulia Asprinio: da giornalista di Positanonews a Milano e Hong Kong, ora di nuovo a Napoli. In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, dove puntuale alle ore 12.00 in Piazza dei Mulini, sono stati istallati 14 manichini femminili, a Positano, la perla della Cositera Amalfitana, abbiamo rincontrato Giulia Asprino. Da giornalista di Positanonews a Milano ed Hong Kong, ora si trova di nuovo a Napoli. Grande donna, la lottato e vinto contro tutto e tutti. Il direttore di Positanonews la ricorda con molto affetto: ogni giorno prendeva il treno per arrivare da Torre Annunziata ed ogni volta che c’era tempo di parlare di giornalismo si tratteneva maggiormente.

“Sto bene. Adesso sono ufficio stampa, responsabile della comunicazione. Dopo le varie esperienze mi sono messa in proprio, ho aperto la mia realtà. Di Positanonews ho ricordi bellissimi, Michele Cinque è un grande direttore!”