Giugliano (NA) incidente stradale mortale sull’Asse Mediano

A causa di un incidente il traffico è rallentato sulla statale 162 “Asse Mediano” in direzione Lago Patria, all’altezza del chilometro 1,010, in località Giugliano in Campania (Napoli).

Nel sinistro, autonomo, una persona ha perso la vita.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 e la Polizia Stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.