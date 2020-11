Giornata della violenza contro le DONNE

Domani è La Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne istituita dallì’Assemblea Generale delle Nazioni Unite , con la risoluzione 54/134 del dicembre del 1999. Una data scelta da un gruppo di donne attiviste in un incontro avvenuto a Bogotà.

Data che ricorda l’assassinio avvenuto nel 1960 dagli uomini del dittatore doninicano Trujillo , di e tre donne fermate e che erano considerate oppositrici del regime oppressore. Assassinio avvenuto il 25 novembre metre le signore si recavano a far visita ai propri mariti prigionierin in carcere del regime del dittatore: bloccate sulla strada per la prigione, violentate, trucidate e gettate con la loro auto in un dirupo.

L’Assenblea dell’ONU ha designato il 25 novembre quale data per la ricorrenza ed ha invitato i Governi, le Organizzazioni internazionali, le ONG ad organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica per quel giorno.

Gaspare Apicella