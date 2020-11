Gioia, la storia del cane adottato da Positano. La storia di Gioia ci è raccontata in un video di Lara Capraro presidente dell’associazione Positano SOS Animali.

Gioia è cresciuta sulla spiaggia di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, trovando cibo in ciò che rimaneva la sera nei ristoranti. Qualche volta ha trovato riparo a casa di qualcuno che l’ha ospitata almeno per una notte. Si tratta di una vera e propria mascotte in Paese, che compare nei dipinti che raffigurano la città verticale e che ricerca attenzioni e coccole da tutti i passanti, compresi i tanti turisti che hanno sempre affollato le vie di Positano.

Insomma, Gioia è stata a tutti gli effetti adottata dagli abitanti di Positano!