Gino Strada unica Speranza per la Calabria, avrà la nomina di Conte?

Il lanciafiamme dovrebbe usarlo il popolo contro la politica e non viceversa visti gli ultimi episodi in Calabria. Il premier Conte sente Gino Strada: spunta l’ipotesi di un ruolo nella Sanità in Calabria

L’ipotesi di un incarico al fondatore di Emergency per gestire l’emergenza nella Regione rossa comincia a trovare conferme addirittura da fonti di Palazzo Chigi: il presidente del consiglio, infatti, ha sentito direttamente il medico. A spingere per il fondatore della nota ong un pezzo del M5s e il movimento delle Sardine

Il commissario alla Sanità Cotticelli in tv: “Devo fare io il piano operativo Covid? Non lo sapevo”. Conte lo sostituisce “con effetto immediato”

È cosa succede?

Zuccatelli nuovo commissario della sanità in Calabria: bersaniano storico, nel 2018 si candidò con Leu. Il caso delle frasi su come ci si contagia. Speranza lo difende, ma sembra una beffa visto quello che disse, sminuendo le misure che ora attanagliano i calabresi zona rossa

Il governo potrebbe davvero puntare su Gino Strada per provare a rimettere in sesto la Sanità in Calabria. L’ipotesi, filtrata nelle scorse ore, comincia a trovare conferme, addirittura da fonti di Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, infatti, ha sentito durettanemente il fondatore di Emergency. L’ipotesi è quella di affiancare Strada a Giuseppe Zuccatelli, nominato commissario alla Sanità regionale solo due giorni fa. A fare il nome di Strada per la complessa situazione calabrese sono stati nelle scorse ore alcuni esponenti del Movimento 5 stelle e quelli del movimento delle Sardine.

