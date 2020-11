Genoa Calcio: ” 18 senza il capitano!”

Sono già passati 18 anni da quel 6 Novembre 2002, quando lo storico Capitano del Genoa Gianluca Signorini ci lasciava dopo una lunga battaglia contro la Sla.

Negli occhi di tutti i genoani resteranno per sempre le sue gesta sul campo ed il suo coraggio quando, accompagnato dai suoi figlioli, si presentò per l’ultima volta al Luigi Ferraris per un ultimo grande abbraccio con il suo popolo.

Quel giorno la Gradinata Nord, imbandierata come non mai ed assiepata in ogni ordine di posto, si diede appuntamento solo per lui, per rendere omaggio al suo Capitano che, già duramente provato dalla malattia che gli impediva di esprimersi e di camminare, si fece portare con una sedia a rotelle dalla figlia Benedetta a ridosso di quei tifosi in lacrime che acclamavano a gran voce il suo nome.

Lui probabilmente non lo sapeva, ma quel giorno si scrisse una delle più commoventi pagine della ultracentenaria storia del Genoa.

Grazie di tutto Gianluca.

Grazie a te ed alla tua splendida famiglia.

Ovunque tu sia ti giunga per sempre l’affetto nostro e di tutta i cuori rossoblù.

Ciao Gianluca.