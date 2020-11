Gattuso via ! Ecco chi arriva nel 2021

Luciano Spalletti potrebbe ripartire proprio con un nuovo progetto entusiasmante come quello del Napoli. Ormai fermo dallo scorso anno dopo l’avventura con l’Inter, il tecnico di Certaldo non vede l’ora di rimettersi in sella. Accostato anche al Milan prima dell’arrivo di Pioli sulla panchina rossonera, è ancora sotto contratto con l’Inter fino al 2021.prossimi giorni saranno da monitorare per capire ci siano o meno i margini di un suo possibile arrivo a sorpresa. Gattuso dovrà risolvere velocemente i problemi nello spogliatoio azzurro per ripartire alla grande.