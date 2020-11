Furore, sabato 28 novembre raccolta di sangue con l’Avis

Furore (Costiera amalfitana). In collaborazione con l’Avis di Salerno, il Comune ha organizzato una giornata di raccolta del sangue in programma per sabato 28 novembre dalle ore 8:00 alle 10:30. La postazione prelievi sarà nella piazzetta antistante al Comune.

Per poter effettuare la donazione bisogna esibire un documento di identità ed il c.f. – gli esami saranno inviati via mail. Per attenersi alle normative di prevenzione per la diffusione del Covid, i donatori dovranno attendere il proprio turno mantenendo una distanza non inferiore al metro. Si può donare da 18 a 65 anni (se prima volta non oltre 60 anni ), peso non inferiore ai 50 kg. Intervallo di donazione: uomo 90 giorni donne 180 giorni. I donatori potranno richiedere gratuitamente test sierologico per il Covid. Per prenotare si deve telefonare al 335674781.