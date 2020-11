Furore ( Salerno ) . Furore onora il 4 novembre ed I Morti. Un momento difficile per il paese che resiste al Covid. Il sindaco Milo con il parroco ha onorato la Festa dell’Unità d’ Italia con il parroco ( nella foto ) ed il giorno dei morti, senza messa per le misure di contenimento del Coronavirus Covid-19. Il paese della Costiera amalfitana, incastonato fra Praiano, Agerola ed Amalfi, con le sue poche anime e forze, resiste al Covid. Qui non c’è stata la recrudescenza di altri comuni della Divina, come Cetara, Maiori e la stessa Positano. Situazioni di sofferenza e difficoltà ci sono, ma le forze di un piccolo paese sono poche, e con la solidarietà si cerca di affrontare questo momento difficile. Positanonews da un abbraccio a tutti i furoresi nostri lettori assidui in questo momento difficile.

Nel link diretta e anche se si clicca qui sulla pagina del Comune la benedizione del cimitero per i nostri lettori