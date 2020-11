Furore, oggi giornata dedicata alla donazione del sangue: “Gesto di amore e solidarietà”. Nella mattinata di oggi si è svolta a Furore la giornata della donazione del sangue. Molti cittadini hanno accolto la richiesta di aiuto e l invito dell AVIS e dell amministrazione comunale, e si sono recati in via Mola per donare. Sentiamo dal profondo del cuore di dover ringraziare ogni donatore del suo prezioso contributo. Il vostro gesto d amore e di solidarietà nei confronti della collettività servirà a salvare la vita. Ringraziamo ancora l’ AVIS per la opportunità che ci ha dato e per la magnifica organizzazione e l associazione Millenium per il supporto fondamentale e la fattiva collaborazione che sempre instancabilmente prestano al nostro Paese.

“In ogni goccia c’è una storia. La nostra. Lo fai per la comunità, lo fai per te stesso”

Ricordate che continuare a donare è fondamentale.