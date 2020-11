“Fun with Flags”, la sfida social arriva alla semifinale: Amalfi contro Giulianova, ecco come votare. La sfida social ideata dalla pagina Facebook “Fun with Flags” arriva alla semifinale. Una sfida all’ultimo like con cui la nostra Amalfi e Giulianova, in Abruzzo, si giocano un posto in finale.

Per votare per Amalfi, basta cliccare sulla reazione wow sotto questa foto.

La prima semifinale del torneo “I Vostri Comuni” termina alle ore 22.00 e 59 sec.