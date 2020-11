Francesco Ruotolo il suo impegno per la Costiera amalfitana merita di essere ricordato. Ho dato disposizione alla redazione di pubblicare ogni articolo che ci veniva mandato su Francesco, è stato per tre anni il mio professore, ma anche mio mentore, in politica, in giornalismo, ma anche in diritto. Dopo averlo conosciuto ho deciso di diventare avvocato e giornalista e di impegnarmi nelle battaglie civili, politiche e ambientaliste. Ma Francesco era anche un grande cultore della “memoria”, incarico che aveva alla Sanità a Napoli, ma in tutta la Campania non c’era posto che non collegava al ricordo… Anche lui merita di essere ricordato meglio, la sua memoria non verrà cancellata e offuscata dai mediocri che ancora oggi popolano la Costa d’ Amalfi.