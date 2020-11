Francesco Ruotolo il ricordo mandatoci dal Comitato di Vietri. L’arroganza di chi il giornalismo non sa neanche dove sta di casa. Regola prima del giornalismo è verificare le notizie, purtroppo i nostri allievi si sono dimostrati ignoranti e arroganti e si mettono pure a parlare di giornalismo che non sanno neanche dove sta di casa. La segretaria di redazione ha ricevuto una mail dal Comitato Vietrese per i Beni Comuni con un ricordo di Donato Bella con il testo e la foto , solo sotto c’era un link, ma era testo con foto e sotto c’erano altri ricordi e altri link, e lo ha pubblicato . Ricordiamo a questo soggetto che noi abbiamo fatto giornalismo con il professore Francesco Ruotolo, con lui andammo a fare questa inchiesta mentre eravamo alle scuole superiori e altre, anche sul campo, fra cui le centrali nucleari dismesse. Arroganza, ignoranza, maleducazione, a parte le continue offese e denigrazioni a chi gli ha mostrato un modello di giornalismo, visto che con noi ha cominciato a scrivere su un giornale online. Buona norma e correttezza è quella di chiedere prima di denigrare, ma l’offesa è l’arma degli incapaci. Veniamo a sapere da terze fonti che Donato Bella non gradiva mandarci il suo articolo lo facciamo sapere al Comitato per la difesa dei Beni Comuni di Vietri sul mare.