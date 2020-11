Francesco Gargiulo ricorda la sfilata delle “Pacchianelle” a Sorrento

Sorrento. Francesco Gargiulo, ex candidato sindaco, pubblica un post sulla sua pagina Facebook nel quale ci ripropone uno spaccato di storia della città: «Per la buona domenica oggi ho scelto delle foto che pubblicherò anche per le prossime domeniche. Correva l’anno 1967, a quei tempi si svolgeva la sfilata delle “Pacchianelle” anche a Sorrento. C’erano tanti amici che si preparavano e si divertivano insieme per un avvenimento culturale e tradizionale che dava il senso di quanto la comunità fosse allora unita. Non posso che ricordare loro, i loro volti, i loro sorrisi e non pensare che anche oggi vorrei che lo spirito di Sorrento fosse lo stesso. Una città e una comunità devono essere l’una l’animo dell’altra per questo spero che sapremo ricostruire un senso di comunità che troppo spesso ci è mancato E che allora era palpabile nell’aria, grazie anche a molti di quegli amici e personaggi che oggi non ci sono più. Con la speranza che questo spirito di appartenenza rimanga sempre il motivo ispiratore di tutti noi vi abbraccio e vi auguro buona domenica, in particolare a quanti nel mondo hanno dimostrato il loro spirito di appartenenza con la terra natia».

