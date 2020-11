Gente in giro come se non vi fosse un domani, prima della zona rossa in Campania . Folla a Napoli per l’ultima sera di libertà, nei negozi sconti per il regalo “anticipato” di Natale Se la scorsa settimana vi eravate ‘scandalizzati’ per le immagini del lungomare pieno di gente, quello che sta avvenendo in queste ore forse è anche peggio. Le persone, consapevoli che da domani scatterà il lockdown, hanno infatti invaso le strade della città di Napoli.

Una sorta di Natale anticipato con traffico, aperitivi e file chilometriche fuori ai negozi. Tutto prevedibile e infatti non si comprende la ragione di non aver emanato un’ordinanza per bloccare questo ‘scempio’ che logicamente si è verificato. Se lockdown doveva essere, il governo doveva farlo partire da oggi non da domani. Ma sono tante le cose senza senso contenute nel dpcm che ormai questa non fa più scalpore.

L’idea comune a tutti i napoletani è stata: “Cosa facciamo prima che ci chiudono?”. E allora in molti hanno pensato bene di pranzare fuori o prendere l’ultimo caffè in compagnia. I negozi poi, penalizzati dalla restrizioni e dall’imminente chiusura, hanno deciso di anticipare i saldi.

Al Vomero, ogni vetrina ha infatti un cartello con gli sconti del momento.

“Per un arrivederci e a presto”