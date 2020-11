Incredibile come le maestranze italiane della cantieristica navale si sono specializzati nell’allungare e ammodernare le navi da crociera. Riportiamo con piacere questo comunicato di Fincantieri, perché sappiamo con precisione che tra i quadri dirigenti e le maestranze di questo cantiere palermitano vi sono cittadini della penisola sorrentina amalfitana, dei quali ne siamo orgogliosi. In pochissimi mesi progettano , pianificano ed eseguono lavori di altissima precisione. Vai al video per vedere in timelaps l’esecuzione di 2 mesi di ingegneria navale. Questa cronaca è già storia della marineria. Ricordiamo con enfasi che la primissima operazione di questo genere fu eseguita a Castellammare di Stabia, negli anni ’70-’80 per la serie di navi con nomi di strade consolare della Tirrenia, sotto la direzione del nostro concittadino Bruno Balsamo, autore tra l’altro di una completa ed enciclopedica storia della gloriosa Tirrenia.

Trieste, 18 novembre 2020 – “Star Breeze”, la nave che ha dato avvio al piano di allungamento e

ammodernamento Star Plus Initiative dell’armatore Windstar Cruises, uno dei principali operatori

nel settore delle crociere di alta gamma, è stata consegnata presso lo stabilimento Fincantieri di

Palermo.

Il programma, del valore di 250 milioni di dollari che vede coinvolte tre navi della classe Star, “Star

Breeze”, “Star Legend” e “Star Pride”, ha previsto tre principali fasi complesse d’intervento:

l’inserimento al centro dello scafo della nave di una nuova sezione di 25,6 metri; la sostituzione dei

motori di propulsione e dei diesel generatori per una navigazione più attenta all’ambiente; e infine

l’ammodernamento di numerose sale pubbliche e delle cabine.

Prima dell’intervento di allungamento, “Star Breeze” aveva una lunghezza di 134 metri, una stazza

di circa 10.000 tonnellate e una capacità di 212 passeggeri. Ora, al termine dei lavori, è lunga circa

160 metri, ha una stazza di circa 13.000 tonnellate ed è in grado di ospitare 312 passeggeri a

bordo.

Grazie alla notevole esperienza accumulata con interventi di grande chirurgia navale progettati ed

eseguiti per conto delle principali società armatrici, Fincantieri, attraverso la “Ship Repair &

Conversion” della Divisione Services si è affermata come punto di riferimento a livello mondiale

per questo genere di operazioni molto sofisticate, che hanno consolidato la leadership del Gruppo

nel comparto delle trasformazioni navali ad alta specializzazione.