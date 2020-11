Vietri sul mare / Positano , Costiera amalfitana ( Salerno ) . Felice D’Amico intervistato da Monia Alloggio su Positanonews sul suo “Qua la mano”, guidato come da un presagio . Felice ha parlato del pezzo che ha fatto che si chiama dalla Cina a Bergamo “Sono stato molto presente durante il lockdown con la musica tramite le dirette poi è nata questa idea della musica.. non è stato il coronavirus Covid-19 o la pandemia a ispirarmi, in realtà ho fatto tutto prima che accadesse tutto ciò… come fosse un presagio”