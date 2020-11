Federazione di Salerno, Sezione di Sanza: 4 Novembre - Presidente Cav. N. H. Attilio De Lisa

Mercoledi 4 Novembre 2020, si sono tenute le celebrazioni dell’anniversario del “4 Novembre”, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate e per la ricorrenza del 102° Anniversario della Vittoria. Alle ore 10:00 in Piazza XXIV maggio rievocazione del 102°Anniversario della Vittoria al monumento commemorativo dei defunti Caduti di entrambe le guerre. Hanno partecipato il Cav. N. H. Attilio De Lisa Presidente della locale Sezione Comune di Sanza dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Federazione di Salerno situata in Piazza Aviere Angelo Ciorciari dal 2002, il Parroco don Giuseppe Spinelli e pochi soci tesserati onorando anche con la Bandiera Tricolore Italiana A.N.C.R. (rammaricato per la mancata presenza del Sindaco Vittorio Esposito per la deposizione di una corona d’alloro insieme ai comandante sia della stazione dei carabinieri che della polizia municipale. Il tutto si è svolto nel rispetto dei protocolli anti COVID-19. La cerimonia commemorativa si è tenuta in forma ristretta con la presenza di pochi cittadini mantenendo il distanziamento sociale e utilizzando gli idonei strumenti di protezione. Sono stati letti i nomi di tutti i nostri compaesani Eroi delle varie frazioni caduti nella Prima e Seconda Guerra Mondiale, è stata letta la Preghiera dei Combattenti e Reduci. A conclusione della cerimonia il Presidente ha letto il Bollettino della Vittoria che il Generale Armando Diaz annuciò il 4 novembre 1918. Nonostante il momento difficile che stiamo vivendo vogliamo dire grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento e che hanno fatto sì che, anche in questo “4 Novembre” anomalo, i nostri Caduti sentissero, come sempre, la nostra vicinanza.Viva i Combattenti e Reduci, Viva le Forze Armate, Viva l’Italia!

Cav. N. H. Attilio De Lisa