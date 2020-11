Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Fake news sul Covid sul Centro Me.Di. di Castellammare e partono le querele. “La febbre? Non siamo un supermercato” Il Centro polispecialistico Mediterranea Diagnostica preso di mira dalle fake news e dalle accuse . Risponde il responsabile del Centro Medi Giovanni De Cesare a Metropolis .

“Ci accusavano di non misurare la temperatura, ma da noi vengono anche pazienti oncologici , che hanno normalmente temperature elevate.. non siamo un supermercato… ” Poi De Cesare spiega come la struttura sia sicura e sanificata e queste voci creano solo allarmismo e danni, sia all’utenza che alla struttura stessa del Medi , per cui si intende agire legalmente.