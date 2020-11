Faito . Da Sorrento a Vico Equense sul Monte che domina il Golfo di Napoli e la Campania nel cuore dei Monti Lattari . Il foliage, o caduta delle foglie nella stagione autunnale è una passione di bellezza cromatica. Con l’approssimarsi dell’inverno le piante caducifoglie riducono progressivamente la produzione di clorofilla, producendo un passaggio dal verde all’arancio al giallo al rosso al vinaccia, che ha una durata di all’incirca due mesi. In località dalla forte forestazione , addirittura c’è un turismo appositamente per questo segmento di appassionati. Nazioni come il Canada,il nord America favoriscono il potenziamento di tale turismo. Noi qui in penisola Sorrentina amalfitana lo possiamo praticare sul Faito o nella parte forestale del Monte Tre Calli, più la forestazione è diversificata più ricca è la tavolozza dei colori. Sul Faito, pini, faggi , abeti , lecci e castagni, sono sufficienti a darci un idea di che cosa sono i colori autunnali. Il pittore Ferraro , nell’arco della sua vita ha dipinto il Faito in tutte le stagioni, e in tutte le ore del giorno. Infatti con la luce del tramonto, già di per se carica e satura all’arancio, si accentuano fenomeni di grande bellezza.

Noi di Positanonews non potevamo mancare a questo appuntamento, per suggerirvi luoghi e ore. Non vi è necessità di una grande macchina fotografica, oggi con il cellulare e un po di pazienza otteniamo buoni risultati. L’alba , con il sole che nasce dalle montagne salernitane e il tramonto dietro Capri, sono gli orari migliori. La posizione suggerita è la cresta , verso il santuario di San Michele, in modo da ottenere immagini contornate, dall’interno invece si avranno immagini ad immersione. E’ presente un servizio bus di collegamento con Vico Equense.

