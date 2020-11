FAD da via libera all’uso di Ab monoclonali nella lotta al Covid 19

La statunitense Food and Drug Administration ha dato il via libera d’urgenza all’uso del trattamento anti Covid a base di anticorpi della Eli Lilly – azienda farmaceutica globale con sede a Indianapolis – per curare infezioni di limitata entità in adulti e bambini. Il trattamento dovrà essere somministrato nelle strutture ospedaliere o in altre sanitarie autorizzate ed è il primo a base di anticorpi monoclonali che riceve l’approvazione. L’ok della Fda è basato su uno studio pubblicato nel New England Journal of Medicine a ottobre, in cui è stato rilevato che la cura sembra ridurre il rischio di ospedalizzazione e alleviare alcuni sintomi in un piccolo numero di pazienti con casi da lievi a moderati di coronavirus.