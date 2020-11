F1 Vince Hamilton a Imola. Il commento di Giglio e Ametrano da Sorrento collegamento con Barcellona con Alessandro Salas . Lewis Hamilton ha vinto a Imola il Gran Premio dell’Emilia Romagna di Formula 1. Il campione del mondo in carica, su Mercedes, ha preceduto il compagno di squadra

Valtteri Bottas. E la Mercedes è campione del mondo Costruttori per la settima volta consecutiva. Terzo posto per la Renault di Daniel Ricciardo che ha preceduto l’Alpha Tauri di Daniil Kvyat. Quinta posizione per la Ferrari di Charles Leclerc, davanti alla Racing Point di Sergio Perez, alle due McLaren di Carlos Sainz e Lando Norris e poi alle due Alfa Romeo Racing guidate da Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Solo un tredicesimo posto per l’altra Ferrara, guidata da Sebastian Vettel. Portando a casa il settimo trofeo costruttori di seguito, la Mercedes ha battuto il record della Ferrari di Michael Schumacher fermatasi a sei titoli consecutivi.